Дмитрий Нагиев с драматическим пафосом попрощался с согражданами

Телеведущий Дмитрий Нагиев намекнул о своей эмиграции, устроив для подписчиков целое представление с бритьём.

На видео Нагиев с серьёзным выражением лица бреет лысину под песню Бориса Гребенщикова "Поезд в огне".

"До свидания. Мы обязательно встретимся. Я вас люблю, несмотря на терпкий вкус утерянных надежд. Как говорил мой дед, перед причастием: "Что ж я старый натворил?" — написал под видео Нагиев.

Это сообщение Нагиева, который любит говорить загадками, фолловеры восприняли двояко.

С одной стороны телеведущий мог так отреагировать на новость о блокировке Instagram. С другой стороны знаменитости один за другим покидают Россию, поэтому Нагиев мог последовать примеру своих коллег и отправиться за рубеж.

Подписчики трогательно попрощались с Нагиевым.

"До встречи! Мы Вас тоже любим!"; "В Израиль в "отпуск" не поедете?"; "Не бросай нас родной", — писали фолловеры под постом телеведущего.

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