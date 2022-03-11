Иван Ургант рассказал о своём внезапном отпуске: "Без паники"

Иван Ургант, шоу которого сняли с эфира, последовал примеру своих коллег по шоу-бизнесу и отправился в незапланированный отпуск.

Иван Ургант не стал отрицать, что поехал в отпуск.

"Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь", — написал шоумен в своём Instagram-аккаунте.

Ранее Telegram-канал "База" написал, что Иван Ургант улетел в Израиль с женой и двумя дочерями.

Ранее честно призналась о своём отъезде Ксения Собчак и Айза Долматова.

Другие звёзды не посчитали нужным осведомлять общественность о своих перемещениях по миру, однако журналисты скоро выяснили, что после начала спецоперации на Украине за рубеж отправилась Алла Пугачёва и Семён Слепаков.

Сетевые хейтеры злорадно реагируют на новости о том, что звёзды покидают Россию. Недобро настроенные комментаторы даже призывают не впускать уехавших артистов обратно в Россию.

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