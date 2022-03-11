"База" сообщила об отъезде Ивана Урганта в Израиль

Телеведущий Иван Ургант покинул Россию. Он выехал за пределы РФ несколько дней назад вместе со всей своей семьёй — двумя дочерьми и супругой. Об этом сообщил Telegram-канал "База" со ссылкой на собственные источники.

Канал предположил, что сейчас Ургант находится в Израиле. Отмечается, что ранее стало известно о снятии шоу "Вечерний Ургант" из эфирной сетки Первого канала. При этом официальный комментарий самого ведущего "Базе" получить не удалось.

Однако как утверждают источники "Базы", сам Ургант заявил, что его отъезд — лишь отпуск, в который он не смог поехать на новогодние праздники и перенёс на весну.

"Съёмок у него сейчас нет, у детей каникулы, решил съездить отдохнуть", — приводит "База" слова источника.

Ранее журналист и политолог Александр Сосновский высказался в отношении звёзд шоу-бизнеса и артистов, уехавших из России на фоне последних событий. Он призвал заменить их на молодых и талантливых.