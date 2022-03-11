Звёзды пишут прощальные посты в Instagram перед его блокировкой

Знаменитости болезненно отнеслись к новости о том, что Роскомнадзор заблокирует Instagram. Социальную сеть закроют из-за призывов к насилию в отношении россиян.

Горестное прощание с Instagram устроила Ольга Бузова. Она вспомнила, что начала вести свою страничку 12 декабря 2012 года.

"Я делилась всем, что происходило …своим счастьем, любовью, разводом и болью, творчеством, победами и поражениями, взлетами и падениями…", — написала звезда "Дома-2" прощальный пост.

С закрытием социальной сети Бузова лишается звания обладательницы рекордного числа подписчиков в России и СНГ (более 23 млн фолловеров).

Бузова призвала всех подписываться на её аккаунты в ТГ-канале и ВК.

Расстроена по поводу закрытия Instagram и Елена Малышева.

"Я открыла свой Instagram 13 марта 2017 года. В свой день рождения…Сегодня у меня почти 2 000 000 подписчиков. Вы все прекрасные люди! Спасибо вам за 5 лет общения", — написала теледоктор в социальной сети, блокировка которой неизбежна.

А вот стилист Сергей Зверев, наоборот, обрадовался перспективе блокировки Instagram.

"Слава Богу, что отключат Инстаграм, пойду хоть в парке погуляю, да дочитаю книгу, которую в 5 классе не дочитал…", — написал гуру моды в своём микроблоге.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен