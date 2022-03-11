Роскомнадзор решил ограничить доступ к Instagram

Роскомнадзор заявил, что в ближайшее время ограничит доступ к Instagram на территории России из-за призывов к насилию в отношении россиян.

В пятницу, 11 марта Генеральная прокуратура РФ потребовала, чтобы Роскомнадзор ограничил доступ к социальной сети Instagram, которая входит в холдинговую компанию Марка Цукерберга Meta Platforms Inc. Также Генпрокуратура направила в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете её деятельности на территории России.

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