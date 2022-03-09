Айза Долматова забрала детей и улетела из России

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Долматова призналась, что с сыновьями Элвисом и Сами улетела из России. Спасаться бегством блогершу заставил страх.

В разделе сторис Instagram модель и бизнесвумен ответила на вопрос подписчиков о том, почему многие знаменитости спешно улетают из России

Айза объяснила, что за пределы родины она решилась уехать из-за ухудшения самочувствия.

"Не могу говорить за других, скажу за себя. Мне страшно. Я не знаю правды. У меня начались панические атаки. Я перестала есть", — написала Долматова в социальной сети.

Ранее из России улетели рэпер Джиган с женой Оксаной Самойловой и детьми. В США переселился народный артист РФ Валерий Леонтьев. Их примеру последовала звезда Дома-2 Алёна Водонаева.

Ходят упорные слухи о том, что за границу отправилась Алла Пугачёва. Ксения Собчак сообщила публике о своём отъезде за рубеж вскоре после начала спецоперации на Украине.

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