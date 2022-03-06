Эксперт по безопасности объяснил, как обезопасить себя от спам-звонков

В последние дни, по данным российских операторов сотовой связи, наблюдается всплеск нового вида звонков и смс из-за границы с просьбами или призывами о помощи родственникам. Как обезопасить себя от таких спам-звонков, рассказал в беседе с RT руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт объяснил россиянам, что сообщения с подозрительными призывами нужно ставить под сомнение. По его словам, доверять всему, что говорят, и реагировать как-то на информацию, если вас призывают перевести деньги или связаться с каким-то оператором, не стоит.

Мошенничеств здесь действительно может быть очень много, поэтому таких звонков лучше избегать, заключил собеседник издания.

Ранее психологи дали советы, как противостоять негативу в социальных сетях и не стать жертвами информационных атак.

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