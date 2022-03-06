EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о своих военных на Украине
"У вас хватает вообще совести?": европейцы в ужасе от украинских беженцев
Ветеран спецназа: на Украине происходит крупнейший захват заложников
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Украина разрабатывала ядерное оружие и средства его доставки
В Госдуме успокоили украинцев: "Не бойтесь, Россия не уйдёт"
Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры
Автор Николай Ткаченко

Эксперт по безопасности объяснил, как обезопасить себя от спам-звонков

Общество

В последние дни, по данным российских операторов сотовой связи, наблюдается всплеск нового вида звонков и смс из-за границы с просьбами или призывами о помощи родственникам. Как обезопасить себя от таких спам-звонков, рассказал в беседе с RT руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Эксперт объяснил россиянам, что сообщения с подозрительными призывами нужно ставить под сомнение. По его словам, доверять всему, что говорят, и реагировать как-то на информацию, если вас призывают перевести деньги или связаться с каким-то оператором, не стоит.

Мошенничеств здесь действительно может быть очень много, поэтому таких звонков лучше избегать, заключил собеседник издания.

Ранее психологи дали советы, как противостоять негативу в социальных сетях и не стать жертвами информационных атак.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Почему нет ничего ужасного в отключении YouTube? / Герман Клименко
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Наталия Красовская
россия мошенничество
Популярное
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Мир. Новости мира
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Популярное
Общество
Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей

Развлекать дам в Международный женский день будет Юрий Антонов. Валерий Меладзе впал в немилость публики из-за своих антивоенных высказываний.

Праздничный концерт Валерия Меладзе отменили из-за негодования зрителей
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Мир. Новости мира
Что происходит с Зеленским — профессиональный взгляд врача-психиатра
Экономика и бизнес
Европейские цены на газ взлетели до небывало высокого уровня
Культура
Пошли вразнос: украинский суд заочно арестовал Газманова вслед за Михалковым
Анжела Якубовская Режиссёр Индира Черджиева: "Если ты не любишь свой народ, это всегда видно на экране" Анжела Якубовская Юрий Носовский Прощёное воскресенье должно быть каждый день… Юрий Носовский Любовь Степушова Украинская иммиграция заставит вздрогнуть Европу Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Кедми: у Запада задрожали пупы от приказа Путина и его выполнения
Политика. Новости и аналитика
Шарий: переговорщика с Россией от Украины казнили в центре Киева
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Мир. Новости мира
NI: 35 стран не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН. США обеспокоены
Последние материалы
Эксперт по безопасности объяснил, как обезопасить себя от спам-звонков
Украинские нацисты заверяют жителей Мариуполя, что Россия отменила эвакуацию
Минобороны Белоруссии опровергло информацию о своих военных на Украине
"У вас хватает вообще совести?": европейцы в ужасе от украинских беженцев
Ветеран спецназа: на Украине происходит крупнейший захват заложников
Какие страны не шагают в ногу с США и ЕС
Украина разрабатывала ядерное оружие и средства его доставки
В Госдуме успокоили украинцев: "Не бойтесь, Россия не уйдёт"
Басурин: в Мариуполе и Волновахе вновь откроют гумкоридоры
Почему Индия замерла в сторонке, пока мир ломает копья из-за Украины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников