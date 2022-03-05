Психологи рассказали, как противостоять негативу в соцсетях

В соцсетях сейчас люди могут стать жертвами информационных атак противников спецоперации на Украине. Как противостоять им и не поддаться на провокации, рассказали эксперты.

Так, психолог-консультант Марина Барышева напомнила, что информационные атаки в социальных сетях — это спланированные, хорошо подготовленные идеологами акции. Есть специальные службы, создающие и транслирующие эти "призывы". И стоит только человеку начать проявлять к теме интерес, найдется огромное количество статей, которые написаны наёмными идеологами и специалистами по информационно-психологической пропаганде.

Психолог Юлия Жукова рекомендовала вспомнить знаменитую фразу профессора Преображенского, который советовал "не читать до обеда советских газет", чтобы сохранить трезвый и ясный ум. Она посоветовала общаться в соцсетях с близкими и избегать разговоров на политические темы.

Психолог Максим Сумароков объяснил, что для выравнивания эмоционального состояния можно предоставить волю эмоциям, оставшись наедине с собой, например, прокричаться или прорыдаться в подушку. Также можно прибегнуть к дыхательным практикам.

За правило стоит взять размеренное дыхание, с долгим вдохом и выдохом около 5-10 минут по три раза в день. Это приведет организм к избавлению от стресса и снимет лишнюю эмоциональную нагрузку, заключил специалист в беседе с изданием "Подмосковье сегодня".

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