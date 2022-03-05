Экономист рассказал, почему не нужно закупать продукты длительного хранения

Бросаться сейчас скупать продукты первой необходимости не стоит. Запасов в России достаточно, а в случае чего выручат наши ближайшие соседи, которые под санкциями не находятся. Такое мнение высказал заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов, комментируя Pravda. Ru ограничения отпуска некоторых товаров в одни руки.

По мнению собеседника издания, это может быть попыткой сбить ажиотажный спрос, то есть покупки, которые делаются под влиянием эмоций и неопределенности о состоянии экономики. В такой ситуации даже самые разумные попадают под влияние эффекта толпы. Когда появится новая информация, будет уже ясна ситуация и понятно, что она, скорее всего, позволит меньше паниковать, добавил Миронов.

По его словам, стремясь сейчас сделать запасы продукции длительного хранения, люди действуют уже не под влиянием эффекта заражения или эффекта толпы, а под влиянием, скорее, воспоминаний о прошлом.

Но сейчас другая ситуация, чем в конце 80-х — начале 90-х. Сейчас развито и сельское хозяйство, и малый бизнес, и другие секторы, поэтому туалетной бумаги, круп, сахара, соли и спичек хватит. Автомобили также можно будет купить китайской или узбекской сборки. И паниковать не стоит.

А вот подумать о запасе медикаментов следует, считает эксперт.

"Кто принимает лекарства импортные, они могут серьезно подорожать. Тем более может возникнуть дефицит из-за провалов в логистике. Надо их какое-то количество запасти. Нужно пройтись по врачам, потому что медицинские услуги тоже будут дорожать, наверное, по крайней мере, которые самые распространенные, пользуются большим спросом", — заметил экономист.

Он также призвал подумать о диверсификации активов между банками, с учётом того, что в России гарантируется 1,4 миллиона на одного вкладчика по банку. Есть смысл распределить свои деньги, у кого их больше нескольких миллионов, между разными банками.

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