Симоньян объяснила, когда в России наступит свобода бизнеса

Настоящая свобода бизнеса в России наступит тогда, когда будут распущены орды проверяющих, единственный смысл существования которых — сбор дани с этого самого бизнеса. И которые кошмарят рестораны за то, что не так подписана швабра. Так прокомментировала слова президента России Владимира Путина о том, что выходом из текущей ситуации в стране может быть максимальная экономическая свобода бизнеса, главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Журналистка весьма эмоционально высказалась в своём Telegram-канале по этому вопросу. По её мнению, также нужно распустить тех, кто запрещает строить частные гостиницы, потому что они попадают в сорокакилометровый радиус от аэропорта, и тех, кто сажает учредителя ларька из-за того, что об этом договорился учредитель конкурирующего ларька.

"Когда посадка в СИЗО предпринимателей будет запрещена на деле, а не на словах. Когда страна будет избавлена от многовекового ига кормящихся от взяток с любой свободной экономической деятельности. Только тогда наступит и бизнес, и свобода, и процветание. С Божьей помощью, конечно", — заключила Симоньян.

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