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Автор Юлия Миленина

IT-специалист Ульянов спрогнозировал будущее заблокированных Facebook и Twitter

Общество

Роскомнадзор может изменить своё решение по Facebook и Twitter с течением времени. Такое мнение выразил глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, комментируя в интервью Pravda.Ru информацию о блокировке соцсетей в РФ.

IT-специалист Ульянов спрогнозировал будущее заблокированных Facebook и Twitter

По его словам, на некоторых устройствах Facebook и Twitter продолжают работать. Кроме того, эксперт напомнил, что многие россияне пользуются механизмами обхода блокировок.

"Полагаю, что ситуация с Facebook и Twitter будет пересматриваться. Возможно, какие-то ресурсы разблокируют. Но на практике, если посмотреть на историю других ресурсов, которые ранее блокировались, то можно сказать, что аудитория постепенно начинает отказываться от них, искать более простые способы получения информации. Когда знакомых и друзей в соцсети становится меньше, интерес к ней пропадает", — сказал Ульянов.

Он порекомендовал пользователям регистрироваться в других соцсетях.

При этом аналитик добавил, что Telegram не является альтернативой Facebook и Twitter, так как представляет собой мессенджер с возможностью ведения каналов, а не социальную сеть.

Четвёртого марта Роскомнадзор принял решение о блокировке Facebook и Twitter в России. В ведомстве уточнили, что это ответные меры на ограничение доступа к ряду российских СМИ.

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Соцсети под атакой хакеров
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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