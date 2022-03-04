В Росcии заблокировали Facebook, Twitter и ряд популярных сайтов

В России возникли проблемы с доступом к сайтам "Медузы" (издание внесено в реестр иноагентов), соцсети Facebook и русской службы Би-би-си (признанов России СМИ-иноагентом), сообщает РБК.

Доступность "Медузы", Twitter и Facebook, по данным ресурса Globalcheck, составляет 17%. По предварительной информации, они открываются только у пользователей провайдера "Ростелеком".

Доступность Би-би-си, русскоязычной версии Deutsche Welle и "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом) оценивается в 0%.

Русская служба Би-би-си сообщила о проблемах с доступом к сайту, ссылаясь на данные сервисов отслеживания блокировок.

Также стало известно о блокировке App Store и Google Play.

Ни один из перечисленных ресурсов не внесен в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. С 25 февраля ведомство частично ограничивает доступ к Facebook в ответ на блокировку в соцсети ряда российских СМИ.

Ранее хакеры Anonymous атаковали сайты ведущих российских СМИ. Пострадали ТАСС, "Известия", "Мел", Forbes и другие издания.

"Коллектив Anonymous официально объявляет войну России…" — заявляли киберпреступники.

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