EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"

Общество

В преддверии 8 марта соцсеть "Одноклассники" представила образовательный проект "Музей женской солидарности", который рассказывает о предметах, изменивших жизни миллионов женщин по всему миру.

"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"

Он был реализован совместно с историками Ольгой Шныровой и Анной Сидоревич. На специальном сайте можно увидеть восемь символических предметов. Если кликнуть на них, перед пользователем появится историческая справка с тематическими фотографиями и видеозаписями.

Россияне узнают из проекта "Одноклассников", как с помощью ключа женщины получили право свободно покидать дом и почему благодаря появлению велосипеда девушки обрели возможность носить брюки, самостоятельно путешествовать.

"Важность этого проекта заключается в том, что он позволяет взглянуть на привычные предметы и связанные с ними действия сквозь призму женской истории", — прокомментировала Сидоревич.

Эксперты также объяснили пользователям, какую роль в истории сыграли такие предметы, как теннисная ракетка, академическая шапочка, белое платье, кукла, лётные очки и губная помада.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

8 марта: чего хотят женщины
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы одноклассники
Sberbank
Новости
Брухунова заявила, что готова бесплатно рекламировать малый бизнес
Минобороны РФ: командно-наблюдательный пункт батальона "Айдар" уничтожен в ДНР
Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине
"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Лукашенко раскрыл план Запада в отношении РФ и Белоруссии: "Нужна война"
Арестович рассказал, как продвигаются переговоры между РФ и Украиной
Посол РФ Мешков: во Франции задержали три российских судна и яхту
Лукашенко: конфликт на Украине закончится, а санкционная война — это надолго
МАГАТЭ: системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали
Популярное
Мир. Новости мира
Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят

Гражданин Китая поделился своими впечатлениями о том, как ему живётся сейчас в Киеве: хаос и вооружённые банды, расстреливающие людей.

Китаец рассказал об ужасах Киева: нас теперь здесь тоже не любят
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Бывший СССР
Почему страны бывшего СССР поддержали Россию в её операции на Украине
Политика. Новости и аналитика
Россия полностью остановила поставки нефти в США
Мир. Новости мира
Экс-глава МИД Австрии: Россия не могла до бесконечности говорить об опасениях
Любовь Степушова Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули Любовь Степушова Ирина Шлионская Память с возрастом ухудшается из-за обилия знаний Ирина Шлионская Марина Курако Какие страны не откажутся от российских туристов, рассказал эксперт Марина Курако
Мир. Новости мира
Зачем Зеленскому истерика по поводу "танков с тепловизорами, бьющих по АЭС"
Происшествия
Украинские каратели от ВСУ расстреляли в упор две семьи их Харькова
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Экономика и бизнес
Они роют яму Бреттон-Вудсу, сами того не желая
Последние материалы
Какой ценой достанется России победа в спецоперации на Украине
"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"
Стало известно, что жена Зеленского находится в Ницце
Лукашенко раскрыл план Запада в отношении РФ и Белоруссии: "Нужна война"
Россия переходит к золотому стандарту для спасения экономики
Арестович рассказал, как продвигаются переговоры между РФ и Украиной
Посол РФ Мешков: во Франции задержали три российских судна и яхту
Зачем Украину, Грузию и Молдавию обнадёжили вступлением в ЕС и обманули
Лукашенко: конфликт на Украине закончится, а санкционная война — это надолго
МАГАТЭ: системы безопасности шести реакторов на Запорожской АЭС не пострадали
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников