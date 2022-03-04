"Одноклассники" представили к 8 марта проект "Музей женской солидарности"

В преддверии 8 марта соцсеть "Одноклассники" представила образовательный проект "Музей женской солидарности", который рассказывает о предметах, изменивших жизни миллионов женщин по всему миру.

Он был реализован совместно с историками Ольгой Шныровой и Анной Сидоревич. На специальном сайте можно увидеть восемь символических предметов. Если кликнуть на них, перед пользователем появится историческая справка с тематическими фотографиями и видеозаписями.

Россияне узнают из проекта "Одноклассников", как с помощью ключа женщины получили право свободно покидать дом и почему благодаря появлению велосипеда девушки обрели возможность носить брюки, самостоятельно путешествовать.

"Важность этого проекта заключается в том, что он позволяет взглянуть на привычные предметы и связанные с ними действия сквозь призму женской истории", — прокомментировала Сидоревич.

Эксперты также объяснили пользователям, какую роль в истории сыграли такие предметы, как теннисная ракетка, академическая шапочка, белое платье, кукла, лётные очки и губная помада.

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