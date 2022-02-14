EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

В "Одноклассниках" можно поздравить любимых тайной валентинкой

Общество

В День всех влюблённых соцсеть "Одноклассники" поменяла "классы" на сердечки, а также запустила "Секретные валентинки". Ещё 14 февраля пользователи соцсети могут использовать специальные рамки от фонда для поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом".

В "Одноклассниках" можно поздравить любимых тайной валентинкой

Сотрудники соцсети подготовили набор онлайн-валентинок. Поздравить с 14 февраля можно тайно, однако получатель подарка способен угадать анонимного поклонника. Вместе с этим пользователи выражают свои чувства традиционно через тематические открытки, сервис с фото и роликами "Моменты".

Деньги, которые пользователи потратили на валентинки от организации "Антон тут рядом", "Одноклассники" направят профессионалам, помогающим аутичным людям. Также снимки можно украсить рамками следующих художников и студентов фонда:

  • Александр Драгунов;
  • Евгения Якушкина.

Ранее в "ОК" сообщили об обновлении системы защиты пользователей. Как подчеркнули руководители соцсети, в "Одноклассниках" борются с нежелательными материалами и улучшают Центр безопасности сообщений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

День влюбленных: Инструкция для одиноких
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
Темы аутизм одноклассники
Новости
В "Одноклассниках" можно поздравить любимых тайной валентинкой
Володин: Госдума рассмотрит вопрос о ДНР и ЛНР 15 февраля
Шойгу доложил Путину об американской подлодке в российских водах
Духовник Валиевой рассказал об "отеческой" беседе со спортсменкой
Кардиолог рассказала, как защитить сердце от коронавируса
Cumhuriyet: США и Британия раздражают Зеленского
МИД РФ сформулировал реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Эксперт по этикету объяснила странное рукопожатие Зеленского и Шольца
Психолог рассказала, как выйти из стрессового состояния
Историк назвал настоящую причину суда над Порошенко: "Слишком мягкий был"
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"

Инцидент с заходом в территориальные воды России атомной подлодки США мог закончиться ядерной катастрофой. Причину этого назвал полковник Баранец.

Баранец раскрыл, какие именно меры применили против подводной лодки "Вирджиния"
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Мир. Новости мира
Депутат Рады Рабинович: "война" против Украины уже началась, но напала не Россия
Общество
"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ
Мир. Новости мира
Зеленский выступил за немедленное введение санкций против России
Ирина Шлионская Вода на Землю пришла из недр Ирина Шлионская Любовь Степушова Лондон договорился в Москве и поставил на смену режима в Киеве Любовь Степушова Усам Оздемиров Европе нужен новый порядок Усам Оздемиров
Мир. Новости мира
NI: американский политолог объяснил, зачем США "истерия" вокруг Украины
Силовые структуры
Эксперт назвал спецсредство, которое применил "Маршал Шапошников" против АПЛ США
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Мир. Новости мира
Телеведущий Гордон припугнул Путина: "Мы будем убивать"
Последние материалы
Шойгу доложил Путину об американской подлодке в российских водах
Андролог назвал четыре симптома андропаузы
Духовник Валиевой рассказал об "отеческой" беседе со спортсменкой
Кардиолог рассказала, как защитить сердце от коронавируса
Врач-гериатр рассказал, когда и где Ленин заразился смертельным заболеванием
Чубайс: Россия будет платить гигантский налог Евросоюзу
Cumhuriyet: США и Британия раздражают Зеленского
МИД РФ сформулировал реакцию на ответы США и НАТО по гарантиям безопасности
Психотехнолог: избавиться от одиночества очень просто
Эксперт по этикету объяснила странное рукопожатие Зеленского и Шольца
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников