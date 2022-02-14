В "Одноклассниках" можно поздравить любимых тайной валентинкой

В День всех влюблённых соцсеть "Одноклассники" поменяла "классы" на сердечки, а также запустила "Секретные валентинки". Ещё 14 февраля пользователи соцсети могут использовать специальные рамки от фонда для поддержки людей с аутизмом "Антон тут рядом".

Сотрудники соцсети подготовили набор онлайн-валентинок. Поздравить с 14 февраля можно тайно, однако получатель подарка способен угадать анонимного поклонника. Вместе с этим пользователи выражают свои чувства традиционно через тематические открытки, сервис с фото и роликами "Моменты".

Деньги, которые пользователи потратили на валентинки от организации "Антон тут рядом", "Одноклассники" направят профессионалам, помогающим аутичным людям. Также снимки можно украсить рамками следующих художников и студентов фонда:

Александр Драгунов ;

; Евгения Якушкина.

Ранее в "ОК" сообщили об обновлении системы защиты пользователей. Как подчеркнули руководители соцсети, в "Одноклассниках" борются с нежелательными материалами и улучшают Центр безопасности сообщений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен