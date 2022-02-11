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Автор Евгения Васильева

Безрукова в шоу "ОК на связи" рассказала о работе с Шипенко

Шоу-бизнес

Актриса, телеведущая Ирина Безрукова в разговоре с "ОК на связи" прокомментировала свою работу с Климом Шипенко, перечислила лайфхаки для сна и питания. Также звезда рассказала о фильме "Короче, я женюсь!", премьера которого прошла 10 февраля.

Безрукова в шоу "ОК на связи" рассказала о работе с Шипенко

"За последнее время это была наиболее профессиональная команда, с которой я работала. Мне очень понравилось работать с Климом. Это спокойный человек, понимающий, что он делает. Он не тратит энергию на всё вокруг. У него очень хорошая школа — он учился в Голливуде", — заявила Безрукова.

Вместе с этим она сообщила, что использует blackout шторы, чтобы в темноте получать мелатонин, который называют гормоном молодости. Также сон становится более качественным, если в помещении нет электроприборов, отметила актриса.

Безрукова рассказала, что ест за два три-часа до сна, в шесть перестаёт употреблять фрукты. Телеведущая положительно оценила ночной перекус кисломолочными продуктами.

"Я невероятно не люблю тренажёрные залы и качков. Я пытаюсь приучить себя делать простые упражнения на коврике. Мне очень помогают массажи, обожаю ленивый спорт", — призналась Безрукова.

Ранее актриса рассказала, как во время работы в Китае столкнулась с настойчивыми ухаживаниями продюсера. По словам телеведущей, босса не остановило даже её замужество.

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Короче, я женюсь! — Трейлер (2022)
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник)
Темы одноклассники ирина безрукова
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