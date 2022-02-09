"Одноклассники" защитили пользователей от неприятного общения

"Одноклассники" обновили систему защиты пользователей от нежелательного контента и усовершенствовали Центр безопасности сообщений, где собраны правила корректного общения внутри социальной сети.

Теперь нейросеть будет автоматически размывать все фотографии с контентом 18+, полученные от незнакомых людей. Получатели смогут самостоятельно решать, открывать ли такие снимки или нет.

"Функция уже работает в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в ближайшее время выйдет и на iOS", — сообщили разработчики.

Также в "Одноклассниках" появилась возможность сразу блокировать незнакомцев при получении нежелательных писем. Пользователи, которые часто попадают в чёрный список, будут ограничены в переписке с новыми людьми.

В Центре безопасности сообщений опубликована подробная инструкция о том, как защититься от неприятного общения внутри социальной сети и быстро заблокировать недоброжелателей.

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