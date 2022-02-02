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Автор Евгения Васильева

"Одноклассники" запустят ленту новостей из олимпийского Пекина

Общество

Социальная сеть "Одноклассники" к третьему февраля традиционно сформирует специальную ленту новостей в разделе "Рекомендации", чтобы россияне смогли в режиме реального времени наблюдать за событиями Олимпиады в Пекине. Также пользователи смогу поддержать спортсменов с помощью тематических рамок.

"Одноклассники" запустят ленту новостей из олимпийского Пекина

Через ленту новостей "Одноклассники" предоставят данные Олимпийского комитета России и статьи следующих спортивных и общественно-политических СМИ:

  • Sports.ru,
  • Sport24,
  • Чемпионат.com,
  • Спорт-Экспресс,
  • РБК,
  • другие.

Вместе с этим ОК и российский Олимпийский комитет создали проект, в котором участники Олимпиады отвечают на вопросы детей. Так вице-чемпион Европы по санному спорту Александр Перетягин назвал длину трассы скоростного спуска на санях, а также объяснил, как занимается летом.

Ещё в соцсети опубликовали серию роликов о видах спорта. Пользователи могут узнать больше, например, о кёрлинге, сноуборде и лыжах.

Ранее "Одноклассники" сообщали о создании шоу "ОК на связи!". Его участница фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе послом на Олимпиаде. Спортсменка будет сообщать актуальную информацию об Играх и поддерживать российскую сборную. В ходе предстоящих соревнований ОК и Олимпийский Комитет организуют эксклюзивные эфиры из Пекина.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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