"Одноклассники" запустят ленту новостей из олимпийского Пекина

Социальная сеть "Одноклассники" к третьему февраля традиционно сформирует специальную ленту новостей в разделе "Рекомендации", чтобы россияне смогли в режиме реального времени наблюдать за событиями Олимпиады в Пекине. Также пользователи смогу поддержать спортсменов с помощью тематических рамок.

Через ленту новостей "Одноклассники" предоставят данные Олимпийского комитета России и статьи следующих спортивных и общественно-политических СМИ:

Sports.ru,

Sport24,

Чемпионат.com,

Спорт-Экспресс,

РБК,

другие.

Вместе с этим ОК и российский Олимпийский комитет создали проект, в котором участники Олимпиады отвечают на вопросы детей. Так вице-чемпион Европы по санному спорту Александр Перетягин назвал длину трассы скоростного спуска на санях, а также объяснил, как занимается летом.

Ещё в соцсети опубликовали серию роликов о видах спорта. Пользователи могут узнать больше, например, о кёрлинге, сноуборде и лыжах.

Ранее "Одноклассники" сообщали о создании шоу "ОК на связи!". Его участница фигуристка Евгения Медведева рассказала о работе послом на Олимпиаде. Спортсменка будет сообщать актуальную информацию об Играх и поддерживать российскую сборную. В ходе предстоящих соревнований ОК и Олимпийский Комитет организуют эксклюзивные эфиры из Пекина.

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