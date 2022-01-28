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Автор Юлия Миленина

"Одноклассники" проведут линейку эксклюзивных эфиров из олимпийского Пекина

Общество » Соцсети » Одноклассники

Во время зимней Олимпиады в Пекине соцсеть "Одноклассники" и Олимпийский Комитет России проведут несколько эксклюзивных включений в онлайн-шоу "Ок на связи!".

"Одноклассники" проведут линейку эксклюзивных эфиров из олимпийского Пекина

Линейку эфиров открыло интервью с фигуристкой Евгенией Медведевой. Спортсменка рассказала, что будет выступать в роли посла на Олимпиаде. Её главная задача — оказывать поддержку сборной РФ. Медведева должна присутствовать на соревнованиях, освещать все события, помогать участникам в сложных ситуациях.

Также девушка поделилась своими планами на будущее. Евгения намерена попробовать себя сразу в нескольких сферах, чтобы понять, чем бы она могла заниматься после завершения спортивной карьеры.

"Хочется стать человеком, который нашёл себя в жизни после спорта, поэтому, зная, что у меня сейчас несколько путей, я пытаюсь понять, какой из них для меня более комфортный", — сказала фигуристка.

3, 10 и 17 февраля зрители "Ок на связи!" смогут увидеть прямые включения из олимпийской деревни. Спортсмены выйдут в эфир и расскажут о подготовке к состязаниям, атмосфере Олимпиады.

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Программа Евгении Медведевой
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Темы одноклассники евгения медведева
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