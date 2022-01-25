Соцсеть "Одноклассники" совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос, посвящённый Дню студента. Выяснилось, что у 83% респондентов остались друзья со студенческих времён.
При этом больше 85% пользователей состоят в друзьях в социальных сетях с одногруппниками. Из них 68% иногда общаются друг с другом.
Около 60% респондентов отметили, что годы студенчества были самыми лучшими в их жизни.
Кроме того, пользователи "Одноклассников" назвали события, которые им больше всего запомнились во время учёбы в вузе:
Чуть больше 60% опрошенных считают, что высшее образование помогает добиться успеха. Однако 39% респондентов убеждены: для карьерного роста не обязательно учиться в вузе.
Пользователи признались, что в студенческий период чаще всего использовали соцсети для общения, обмена фотографиями, переписок в тематических группах и поиска практики.
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