"Одноклассники": у 83% пользователей есть друзья со студенческих времён

Соцсеть "Одноклассники" совместно с исследовательским центром ResearchMe провела опрос, посвящённый Дню студента. Выяснилось, что у 83% респондентов остались друзья со студенческих времён.

При этом больше 85% пользователей состоят в друзьях в социальных сетях с одногруппниками. Из них 68% иногда общаются друг с другом.

Около 60% респондентов отметили, что годы студенчества были самыми лучшими в их жизни.

Кроме того, пользователи "Одноклассников" назвали события, которые им больше всего запомнились во время учёбы в вузе:

Вручение диплома;

Студенческая практика;

Выезд "на картошку";

Студенческие дискотеки;

Посвящение в студенты;

День студента (Татьянин день).

Чуть больше 60% опрошенных считают, что высшее образование помогает добиться успеха. Однако 39% респондентов убеждены: для карьерного роста не обязательно учиться в вузе.

Пользователи признались, что в студенческий период чаще всего использовали соцсети для общения, обмена фотографиями, переписок в тематических группах и поиска практики.

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