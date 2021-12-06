EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Магадане проводят проверку инцидента с обледенением самолёта
Глава Мюнхенской конференции порекомендовал Украине не вступать в НАТО
В Питере мороз побил рекорд, установленный 128 лет назад
Что будет с шоу "Голос" после смерти Градского, решат за границей
Президент ЮАР заявил о доминировании омикрон-штамма COVID-19 в стране
Малышева объяснила, опасен ли "омикрон" для переболевших COVID-19
Уголовное дело о краже оборудования с "самолёта судного дня" передали в суд
Новые правила в законе про остекление балконов не коснутся собственников жилья
В Латвии установили первые два случая заражения штаммом "омикрон"

"Одноклассники" запустили сайт с интересными результатами 2021 года

Общество » Соцсети » Одноклассники

Социальная сеть "Одноклассники" запустила специальный сайт, на котором в течение декабря будут появляться интересные результаты 2021 года. В первую очередь разработчики решили подвести итоги по разделу "Подарки".

"Одноклассники" запустили сайт с интересными результатами 2021 года

Согласно результатам опроса, россияне стали планировать свой бюджет на подарки тщательнее, чем в прошлом году. Оказалось, что 46% респондентов готовы потратить на новогодние сюрпризы для близких больше 3 тысяч рублей. При этом почти 50% пользователей собираются покупать их в интернет-магазинах.

Выбирая подарок, жители РФ обращают внимание на следующие характеристики:

  • Польза (58%);
  • Стоимость (43%);
  • Оригинальность (38%);
  • Внешний вид (23%).

Список подарков мечты не изменился в сравнении с 2020 годом. В топ-5 желаний россиян вошли:

  • Деньги (30%);
  • Электроника (18%);
  • Смартфоны (18%);
  • Косметика, парфюмерия, товары по уходу за собой (16%);
  • Путешествия (15%)

Большинство пользователей (65%) рассказали, что любят получать сюрпризы, однако порядка 25% опрошенных заранее продумывают wish-листы. Ещё 10% россиян равнодушно относятся к подаркам.

Кроме того, "Одноклассники" выяснили, какие праздники активнее всего отмечали пользователи, обмениваясь виртуальными открытками:

  • Международный женский день;
  • Новый год;
  • Пасха;
  • День Защитника Отечества;
  • День матери;
  • День Победы.

В исследовании участвовали более 1 тысячи жителей РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Краткая история СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
В Латвии установили первые два случая заражения штаммом "омикрон"
Рыжков: СССР развалился не из-за США, а "благодаря" хаотичным реформам
Садальский пожаловался на шоу Малахова: "Сколько раз подставляли"
Два участника встречи СМИД ОБСЕ, которую посетил Лавров, заразились COVID-19
Китайский сухогруз сел на мель на Сахалине
Учёные из США создали жвачку, нейтрализующую коронавирус в слюне
Постаревшего Юрия Антонова не узнали коллеги
Ласицкене подала документы на визу в США для участия в ЧМ в июле
Главный инфекционист США: "Омикрон" пока менее опасен, чем "дельта"
CNN: США могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"

Лавров и Блинкен поспорили о ситуации в Незалежной во время встречи в Стокгольме, сообщает издание Bloomberg.

Bloomberg: Лавров и Блинкен поспорили из-за Украины и "российской агрессии"
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Происшествия
Момент аварийной посадки чуть не разбившегося самолёта S7 попал на видео
Здоровье
Врач из Латвии рассказала, почему привитые умирают от коронавируса
Мир. Новости мира
Нафтогаз обиделся на решение ФРГ по СП-2: "Издевательство"
Ирина Шлионская Не вернувшиеся с прогулки: загадка смерти двух японских школьниц Ирина Шлионская Любовь Степушова Военные паблики РФ и Украины обсудили "карту наступления" РФ на Украине Любовь Степушова Дмитрий Соколов Где в Москве обитает призрак Анны Монс — любовницы Петра I Дмитрий Соколов
Недвижимость
Юрист Крохин: с 1 марта в России введут штрафы за остекление балкона
Россия
В Госдуме заявили, что россияне начнут массово терять квартиры
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Мир. Новости мира
На борту американского круизного лайнера произошла вспышка COVID-19
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников