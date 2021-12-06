"Одноклассники" запустили сайт с интересными результатами 2021 года

Социальная сеть "Одноклассники" запустила специальный сайт, на котором в течение декабря будут появляться интересные результаты 2021 года. В первую очередь разработчики решили подвести итоги по разделу "Подарки".

Согласно результатам опроса, россияне стали планировать свой бюджет на подарки тщательнее, чем в прошлом году. Оказалось, что 46% респондентов готовы потратить на новогодние сюрпризы для близких больше 3 тысяч рублей. При этом почти 50% пользователей собираются покупать их в интернет-магазинах.

Выбирая подарок, жители РФ обращают внимание на следующие характеристики:

Польза (58%);

Стоимость (43%);

Оригинальность (38%);

Внешний вид (23%).

Список подарков мечты не изменился в сравнении с 2020 годом. В топ-5 желаний россиян вошли:

Деньги (30%);

Электроника (18%);

Смартфоны (18%);

Косметика, парфюмерия, товары по уходу за собой (16%);

Путешествия (15%)

Большинство пользователей (65%) рассказали, что любят получать сюрпризы, однако порядка 25% опрошенных заранее продумывают wish-листы. Ещё 10% россиян равнодушно относятся к подаркам.

Кроме того, "Одноклассники" выяснили, какие праздники активнее всего отмечали пользователи, обмениваясь виртуальными открытками:

Международный женский день;

Новый год;

Пасха;

День Защитника Отечества;

День матери;

День Победы.

В исследовании участвовали более 1 тысячи жителей РФ.

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