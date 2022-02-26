Украинский шоумен Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, попытался подбодрить сограждан, эмоционально выразив своё отношение к происходящему на Украине.

Андрей Данилко опубликовал снимок, на котором он со своей соратницей по творчеству, показывает на камеру средний палец руки, выражая свою позицию по поводу спецоперации на Украине.

Фотография сопровождается текстом на украинском языке, который начинался словами: "Геть! Геть! Геть!".

"Прочь! Прочь! Прочь! Стоим и не падаем духом! Никогда этому лживому нашествию не побороть нашей правды. Помогайте армии, помогайте обороне и друг другу!" — гласит перевод обращения артиста к своему народу.

Поклонники поддержали высказывание Верки Сердючки.

"Пора таки петь russia goodbye, вместо лаша тумбай";

"Постоянно думал о вас всех. Так беспокоюсь о тебе. Очень и очень люблю вас всех, моя украинская семья. Пожалуйста, делайте всё, что в ваших силах, чтобы оставаться в безопасности";

"Мир! Вот, что нужно Россией и Украине!!!" — писали фоллоевры под постом Данилко.