Татьяна Лазарева оказалась в центре Киева в период проведения спецоперации на Украине. Телеведущей посоветовали спасаться пешим ходом из столицы Украины.

Татьяна Лазарева активно снимает видео, рассказывая о непростой остановке в Киеве. Звезда ТВ пытается заряжать товарищей по несчастью оптимизмом, показывая пример мужества и стойкости.

Знаменитость рассказала историю, которая произошла с ней в одном из магазинов Киева.

"Зашла в продуктовый магазин, в свой любимый, где у меня знакомая продавщица есть. С ней рядом была какая-то начальница. Продавщица меня спрашивает: "Вы так и не уехали?" Я говорю: "Да нет, как я уеду теперь". А злобная начальница сказала: "Пешком идите".

— Так вот что-то далековато.

— Ничего, на танках подвезут.

Мне так обидно стало, но я всё равно ещё пойду в тот магазин", — поделилась Лазарева.