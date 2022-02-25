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Автор Елена Былкина

Татьяна Лазарева оказалась в ловушке в Киеве: "Как я уеду теперь"

Общество

Татьяна Лазарева оказалась в центре Киева в период проведения спецоперации на Украине. Телеведущей посоветовали спасаться пешим ходом из столицы Украины.

Татьяна Лазарева оказалась в ловушке в Киеве: "Как я уеду теперь"

Татьяна Лазарева активно снимает видео, рассказывая о непростой остановке в Киеве. Звезда ТВ пытается заряжать товарищей по несчастью оптимизмом, показывая пример мужества и стойкости.

Знаменитость рассказала историю, которая произошла с ней в одном из магазинов Киева.

"Зашла в продуктовый магазин, в свой любимый, где у меня знакомая продавщица есть. С ней рядом была какая-то начальница. Продавщица меня спрашивает: "Вы так и не уехали?" Я говорю: "Да нет, как я уеду теперь". А злобная начальница сказала: "Пешком идите".

— Так вот что-то далековато.

— Ничего, на танках подвезут.

Мне так обидно стало, но я всё равно ещё пойду в тот магазин", — поделилась Лазарева.

Телеведущая ранее рассказала, что из-за объявления воздушной тревоги в Киеве отменили передачу, в которой она должна была участвовать, рассказывая людям, как не поддаваться панике.

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Ситуация в Киеве во время войны России с Украиной 25.02.22
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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