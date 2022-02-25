Татьяна Лазарева оказалась в центре Киева в период проведения спецоперации на Украине. Телеведущей посоветовали спасаться пешим ходом из столицы Украины.
Татьяна Лазарева активно снимает видео, рассказывая о непростой остановке в Киеве. Звезда ТВ пытается заряжать товарищей по несчастью оптимизмом, показывая пример мужества и стойкости.
Знаменитость рассказала историю, которая произошла с ней в одном из магазинов Киева.
"Зашла в продуктовый магазин, в свой любимый, где у меня знакомая продавщица есть. С ней рядом была какая-то начальница. Продавщица меня спрашивает: "Вы так и не уехали?" Я говорю: "Да нет, как я уеду теперь". А злобная начальница сказала: "Пешком идите".
— Так вот что-то далековато.
— Ничего, на танках подвезут.
Мне так обидно стало, но я всё равно ещё пойду в тот магазин", — поделилась Лазарева.
Телеведущая ранее рассказала, что из-за объявления воздушной тревоги в Киеве отменили передачу, в которой она должна была участвовать, рассказывая людям, как не поддаваться панике.
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