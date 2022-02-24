Телеведущая Татьяна Лазарева, которая "волею судеб" оказалась сейчас в Киеве, рассказала о панических настроениях киевлян.
Звезда ТВ сейчас находится в столице Украины. Она рассказала о том, что успела заменить в Киеве.
"Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я ещё сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас все ок, видимо облако принесло", — написала знаменитость в своём Instagram -аккакунте.
Лазарева призналась, что её плохо разобралась с обстановкой.
"Сама пока ничего не понимаю, но для мирных людей сейчас тут кроме главного врага есть второй — паника. Вот с ней я справилась. А как справиться с первым, не понимаю. И уже давно. Пожалуйста, всеми силами пытайтесь сейчас сохранять спокойствие. Мы это можем", — призвала всех телеведущая.
Подписчики горячо поддержали Татьяну.
"Такое чувство, что эмоции выключили. Голова болит. Но переживать больше не получается. Сил всем нам";
"Держите нас в курсе, а то разное сейчас говорят и показывают";
"Берегите себя! Пусть все будет хорошо и поскорее закончится этот сюрреалистичный кошмар", — писали фолловеры под постом Лазаревой.
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