Лазарева о настроениях киевлян: "Есть второй враг — паника"

Телеведущая Татьяна Лазарева, которая "волею судеб" оказалась сейчас в Киеве, рассказала о панических настроениях киевлян.

Звезда ТВ сейчас находится в столице Украины. Она рассказала о том, что успела заменить в Киеве.

"Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я ещё сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас все ок, видимо облако принесло", — написала знаменитость в своём Instagram -аккакунте.

Лазарева призналась, что её плохо разобралась с обстановкой.

"Сама пока ничего не понимаю, но для мирных людей сейчас тут кроме главного врага есть второй — паника. Вот с ней я справилась. А как справиться с первым, не понимаю. И уже давно. Пожалуйста, всеми силами пытайтесь сейчас сохранять спокойствие. Мы это можем", — призвала всех телеведущая.

Подписчики горячо поддержали Татьяну.

"Такое чувство, что эмоции выключили. Голова болит. Но переживать больше не получается. Сил всем нам"; "Держите нас в курсе, а то разное сейчас говорят и показывают"; "Берегите себя! Пусть все будет хорошо и поскорее закончится этот сюрреалистичный кошмар", — писали фолловеры под постом Лазаревой.

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