В Instagram звёзд появляются "чёрные квадраты" с возмущениями против военных действий на Украине.

Знаменитости в своём большинстве крайне негативно восприняли новость о начале спецоперации на Украине.

"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" — написал Максим Галкин в своём микроблоге.

Ксения Собчак призналась, что её оптимистические прогнозы не оправдались.

"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Все мои прогнозы — к ***. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня.

Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас, — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", — написала журналистка в Instagram.