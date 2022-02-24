В Instagram звёзд появляются "чёрные квадраты" с возмущениями против военных действий на Украине.
Знаменитости в своём большинстве крайне негативно восприняли новость о начале спецоперации на Украине.
"С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне!" — написал Максим Галкин в своём микроблоге.
Ксения Собчак призналась, что её оптимистические прогнозы не оправдались.
"Сегодня разбудили меня в шесть утра словами "Ксюша, началась война". Не на нашей земле — да. С нашими людьми — да. Все мои прогнозы — к ***. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня.
Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас, — оптимисты. Пессимисты все давно уехали", — написала журналистка в Instagram.
Эмигрировавший в Испанию актёр Алексей Панин возмущён происходящим в России и на Украине.
"Стыдно, что у меня Российский паспорт! Стыдно говорить, что я из России и стыдно за Русский народ, который допустил всё это!" — негодует артист.
Телеведущий Михаил Ширвиндт свой скорбный пост с чёрным фоном сопроводил песней "Киев бомбили, нам объявили, что началась война".
"Музыкальная открытка от Марка Бернеса", — написал Ширвиндт младший под фото.
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