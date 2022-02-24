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Автор Юлия Миленина

Постпред Украины при ООН Кислица: "Путин объявил войну моей стране"

Мир

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН украинский дипломат Сергей Кислица прокомментировал информацию о решении Москвы начать специальную военную операцию в Донбассе.

Постпред Украины при ООН Кислица: "Путин объявил войну моей стране"

По его словам, президент РФ Владимир Путин "объявил войну" Украине. Он утверждает, что получил подтверждение этим данным, передаёт РИА Новости.

"Посол РФ Василий Небензя три минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране", — сказал постпред Украины при ООН.

Он также потребовал, чтобы его российский коллега во время перерыва узнал, "не ведут ли обстрелы российские войска, не бомбят ли украинские города". Дипломат порекомендовал Небензе позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову и уточнить, выдвинулись ли войска на территорию Украины.

"Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили", — сказал Кислица.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он заявил, что Россия проведёт спецоперацию в Донбассе.

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Почему в Донбассе русские продолжают воевать с русскими?
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы оон украина сергей лавров сергей кислица владимир путин василий небензя
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