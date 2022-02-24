Постпред Украины при ООН Кислица: "Путин объявил войну моей стране"

Во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН украинский дипломат Сергей Кислица прокомментировал информацию о решении Москвы начать специальную военную операцию в Донбассе.

По его словам, президент РФ Владимир Путин "объявил войну" Украине. Он утверждает, что получил подтверждение этим данным, передаёт РИА Новости.

"Посол РФ Василий Небензя три минуты назад подтвердил, что его президент объявил войну моей стране", — сказал постпред Украины при ООН.

Он также потребовал, чтобы его российский коллега во время перерыва узнал, "не ведут ли обстрелы российские войска, не бомбят ли украинские города". Дипломат порекомендовал Небензе позвонить главе МИД РФ Сергею Лаврову и уточнить, выдвинулись ли войска на территорию Украины.

"Мы можем объявить перерыв, чтобы вы вышли и позвонили", — сказал Кислица.

Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации. Он заявил, что Россия проведёт спецоперацию в Донбассе.

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