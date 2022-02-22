Владимир Жириновский год назад предупреждал о том, что 22.02.2022 года Россию ожидают великие события. Лидер ЛДПР предупреждал, что год будет не мирный.
Жириновский, который пропустил совещание Совбеза по признанию независимости ДНР и ЛНР из-за болезни, ранее предсказал, что 22 февраля 2022 года в России произойдёт нечто особенное.
Только теперь кадры с выступления Жириновского обрели особую актуальность. Видео, на котором глава ЛДПР намекает о возможном начале боевых действий, стремительно становится вирусным.
"Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу, а какую вы почувствуете 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной? и все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России. Поэтому давайте поддержим новые направления во внешней политике России", — говорил парламентарий.
В середине января Владимир Жириновский выступил с трибуны Госдумы с речью о победе РФ в предстоящей войне.
"Владимир Вольфович будет всех провожать на фронт с гармошкой", — отреагировали на слова Владимира Вольфовича соратники по Госдуме.
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