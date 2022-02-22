В Сети вспомнили провидческие слова Жириновского о 22 февраля

Владимир Жириновский год назад предупреждал о том, что 22.02.2022 года Россию ожидают великие события. Лидер ЛДПР предупреждал, что год будет не мирный.

Все начнется в 4 часа утра 22 февраля! В сети завирусилось видео выступления Жириновского!

Жириновский, который пропустил совещание Совбеза по признанию независимости ДНР и ЛНР из-за болезни, ранее предсказал, что 22 февраля 2022 года в России произойдёт нечто особенное.

Только теперь кадры с выступления Жириновского обрели особую актуальность. Видео, на котором глава ЛДПР намекает о возможном начале боевых действий, стремительно становится вирусным.

"Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу, а какую вы почувствуете 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный. Это будет год, когда, наконец, Россия станет снова великой страной? и все должны заткнуться и уважать нашу страну, иначе они нам заткнут рот и будут истреблять русских сперва в Донбассе, а потом в западной России. Поэтому давайте поддержим новые направления во внешней политике России", — говорил парламентарий.

В середине января Владимир Жириновский выступил с трибуны Госдумы с речью о победе РФ в предстоящей войне.

"Владимир Вольфович будет всех провожать на фронт с гармошкой", — отреагировали на слова Владимира Вольфовича соратники по Госдуме.