Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с трибуны Госдумы с речью о победе РФ в предстоящей войне.
Кадры с пугающим заявлением Владимира Вольфовича опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.
"За победу России в новой войне!" — произнёс пафосно Жириновский в свойственной ему манере.
Депутаты оценили патриотический настрой лидера ЛДПР.
"Владимир Вольфович будет всех провожать на фронт. С гармошкой. Правильно я понял?" — ответил на слова Жириновского представитель Госдумы.
Ксения Собчак прокомментировала лозунг маститого политика.
"Жириновский спит и видит "новую войну", однако над его лозунгами смеются даже в руководстве Госдумы", — написала журналистка в своём ТГ-канале.
Ранее глава RT Маргарита Симоньян объяснила, что Запад, заявляя о скором нападении России, пытается сорвать планы РФ.
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