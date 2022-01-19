Жириновский собрался провожать всех на фронт с гармошкой

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с трибуны Госдумы с речью о победе РФ в предстоящей войне.

Кадры с пугающим заявлением Владимира Вольфовича опубликовала в своём Telegram-канале "Кровавая барыня" Ксения Собчак.

"За победу России в новой войне!" — произнёс пафосно Жириновский в свойственной ему манере.

Депутаты оценили патриотический настрой лидера ЛДПР.

"Владимир Вольфович будет всех провожать на фронт. С гармошкой. Правильно я понял?" — ответил на слова Жириновского представитель Госдумы.

Ксения Собчак прокомментировала лозунг маститого политика.

"Жириновский спит и видит "новую войну", однако над его лозунгами смеются даже в руководстве Госдумы", — написала журналистка в своём ТГ-канале.

Ранее глава RT Маргарита Симоньян объяснила, что Запад, заявляя о скором нападении России, пытается сорвать планы РФ.

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