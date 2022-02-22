Симоньян уточнила вопрос о границах ДНР и ЛНР

Главред RT Маргарита Симоньян прояснила вопрос о границах ДНР и ЛНР и пригрозила тем, кто намерен предпринять против России жёсткую политику.

Журналистка прокомментировала волнения по поводу границ Донецкой и Луганской Народных Республик.

"Люфт для санкций? Пережестят — признаем в тех границах, в которых надо границах", — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

Симоньян всё же решила перепроверить информацию.

"Специально сейчас уточнила в МИДе насчет границ. Вот пояснение: "По вопросу границ следует руководствоваться озвученной Заместителем Министра Руденко позицией. Он уполномочен Президентом Путиным быть официальным представителем Президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального Собрания Российской Федерации вопроса о ратификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой и Луганской Народными Республиками", — привела официальную информацию глава RT.

Ранее Андрей Руденко объяснил, что РФ признает ДНР и ЛНР в границах, в которых они "реализуют свои властные полномочия".

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов отмечал, что Россия признает ЛНР и ДНР в границах, которые сейчас фактически установлены.

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