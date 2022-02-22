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Автор Елена Былкина

Депутат Госдумы Журавлёв: "Я уверен, что вся Украина будет российской"

Общество

Депутат Госдумы Алексей Журавлёв разразился пламенной речью, стоя перед экраном с трансляцией речи Владимира Путина по поводу признания независимости ДНР и ЛНР.

Депутат Госдумы Журавлёв: "Я уверен, что вся Украина будет российской"

Председатель партии "Родина" и первый заместитель председателя Комитета по обороне выступил с патриотическими заявлениями.

"Я уверен, что вся Украина будет российской. Любой снаряд в сторону Донецка или Луганска мы будем воспринимать как удар по Москве", — заявил парламентарий, эмоционально жестикулируя перед кадрами с президентом России.

На экране Владимир Путин подписывал документы о новом статусе независимых республик.

"Начало новой Русской Весны", — написал Журавлёв под видео.

Ранее Алексей Журавлёв призвал начать формировать дружины добровольцев для отправки в Донбасс. Он записал обращение к соратникам по партии и ко всем гражданам РФ.

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«Хватит кормить оглоедов!»: лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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