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Автор Елена Былкина

Ксения Собчак: "Главную мировую войну мы уже проиграли"

Общество

Ксения Собчак высказалась по поводу признания независимости ДНР и ЛНР и навлекла на себя гнев подписчиков. Журналистка поспешила объяснить свои слова для "тупых".

Ксения Собчак: "Главную мировую войну мы уже проиграли"

Собчак пожаловалась на то, что её пост, опубликованный после "исторической" речи Владимира Путина спровоцировал "ад в комментариях".

"Людей не интересует журналистика, аналитика, размышления над ситуацией, им важнее понять "ты за войну или против"? Мне работать в жанре "встать на табуретку и сказать нужные, правильные слова" неинтересно и несложно, я конечно же против войны, но почитав комментарии меня пугает другое: главную мировую войну мы уже проиграли. Войну, о которой говорил Жванецкий", — написала Ксения Анатольевна в своём Instagram-аккаунте.

В своём посте телеведущая опубликовала монолог писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

"Раньше миром управляли умные. Это было жестоко. Умные заставляли тупых учиться. Тупым было тяжело. Теперь миром управляют тупые. Это честно, потому что тупых гораздо больше. Теперь умные учатся говорить так, чтоб тупым было понятно. Если тупой что-то не понял, это умного проблема", — разместила высказывание сатирика Собчак в своём микроблоге.

Разъярённые интернет-пользователи продолжили нападать на Собчак.

"Лучше у Блиновской интервью брать, чем такую грёбаную чушь писать. Дай Бог, чтобы твои пожилые родители не собирали тревожный чемоданчик. И не изучали статьи как действовать во время обстрела";

"Ну раз так, Ксения, то желаю вам ощутить прелести войны!!! Вы не адекватная!!!";

"Да я думаю многие адекватные люди против войны. С обеих сторон против. Адекватные люди", — писали фолловеры под постом Собчак.

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Обращение Владимира Путина к нации // 21.02.22
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы ксения собчак владимир путин михаил жванецкий
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