Собчак о речи Путина после совбеза РФ: "Это возвращение эпохи Майдана"

Ксения Собчак назвала речь Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР исторической. Журналистка проанализировала главные заявления президента РФ.

Собчак отметила, что Путин поставил под сомнение легитимность Украины.

"Экскурс в прошлое, осуждение предыдущих руководителей страны (буквально антикоммунистическая риторика, Ленина теперь вынесут?), ваша история — это наша история, и государственности у вас нет", — написала звезда ТВ и интернета в своём Instagram-аккаунте.

Журналистка не обошла вниманием и высказывание Путина о Минских соглашениях.

"Мол, мы вас просили, мы вас уговаривали, мы ждали, мы на каждой встрече вам о необходимости их соблюдать вам говорили, — вы не поняли. А значит до свидания, вот вам декомунизация, вот вам "те, кто удерживают власть в Киеве". То есть это возвращение эпохи Майдана", — привела свой анализ высказываний лидера РФ Собчак.

Ксения обращает внимание на то, что у Путина поменялось отношение к Владимиру Зеленскому в худшую сторону. Теперь в речи главы РФ читается, по мнению Собчак, возвращение к временам, когда представителей власти на Украине называли "фашиствующими молодчиками".

Телеведущая считала и другой посыл Путина.

"Уберите НАТО от Украины" и требование вполне для США выполнимое и даже безболезненное. Но позволят ли они себе теперь сдавать назад?" — задаётся вопросом Ксения Анатольевна.

Собчак уверена, что "горячая глобальная война" с участием России стала ещё менее вероятной, чем раньше.

"Ввод войск только подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной. "Обстрелы" прекратятся, российские войска "принесут с собой мирную жизнь". Реалполитик как она есть", — выразила своё мнение журналистка.

В ответ на вопросы подписчиков Собчак объяснила.

"Реальная война самоубийственна для Путина. А медийная — безопасна и эффективна", — отметила знаменитость.

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