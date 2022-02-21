Признание ДНР и ЛНР. Какие страны заявили о введении санкций?

В Европе осудили решение Москвы признать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), сообщает "Интерфакс".

Ввести за этот шаг персональные санкции пообещали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель.

"Союз отреагирует санкциями против причастных к этому незаконному акту", — говорится в совместном заявлении политиков.

Тем временем, американский президент Джо Байден в скором времени введет ограничительные меры против торговли и инвестиций в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, следует из сообщения Белого дома.

"Президент Байден в скором времени подпишет указ, запрещающий новые инвестиции, торговлю и финансирование американскими гражданами так называемых ДНР и ЛНР", — говорится в документе.

Отмечается, что санкции не входят в пакет мер, которые Вашингтон подготовил на случай нападения России на Украину.

Напомним, 21 февраля на заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин поднял вопрос о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик. Позже в обращении к гражданам страны глава государства заявил о признании их независимости.

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