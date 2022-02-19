Баранец объяснил, кого призовут на военные сборы по указу Путина

Указ о призыве военнослужащих запаса на военные сборы, который подписал президент России Владимир Путин 18 февраля, может быть связан с обстановкой в стране. Однако это мероприятие, которое проводится ежегодно. Об этом рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в прямом эфире на «Радио КП».

В тексте документа, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится:

"Призывать в 2022 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных силах России, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности".

Некоторые россияне связали призыв резервистов на сборы с резким обострением ситуации на Донбассе и возможным началом крупномасштабных боевых действий, выразив беспокойство по этому поводу. Другие же, напротив, не увидели в указе ничего особенного.

Баранец напомнил, что указ о призыве «запасников» на сборы всегда подписывался в апреле. А сейчас «и ёжику понятно, зачем это делается», добавил он.

Однако журналист призвал не сеять панику, поскольку призывать «дедов», как считают некоторые, по имеющейся у него информации, не будут.

«Дорогие друзья, не больше 35 лет, насколько мне стало известно. Никакой паники. Всё. Поедете на сборы, оденут вас там, постреляете… Но я не думаю, что эти сборы будут длиться чётко два месяца…», - высказался военный эксперт.

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