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Автор Елена Былкина

Путин поручил оказать материальную помощь беженцам с Донбасса

Общество

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить по 10 тысяч рублей каждому эвакуированному из Донбасса беженцу, приехавшему в Ростовскую область.

Путин поручил оказать материальную помощь беженцам с Донбасса

О данном решении сообщил Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Ранее руководитель ДНР Денис Пушилин сообщил о массовой эвакуации жителей региона в Россию. Спасать от миномётных обстрелов будут в первую очередь женщин, детей и пожилых людей.

Решено было разместить беженцев в Ростовской области.

Пушилин заявил, что Украина подтягивает к линии соприкосновения военных и вооружение, готовясь к силовому захвату Донбасса. По словам главы ДНР, Владимир Зеленский в скором времени отдаст приказ к наступлению.

О массовой эвакуации населения рассказали также власти самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Обстановка в Донбассе накалилась 17 февраля. Украина, ЛНР и ДНР озвучивают взаимные обвинения в нарушении перемирия и обстрелах населённых пунктов.

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Массовая эвакуация жителей Донбасса и возможное вторжение Украины в ДНР и ЛНР. Последние новости
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы денис пушилин владимир путин дмитрий песков владимир зеленский
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