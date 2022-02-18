Миллиардер объяснил, почему люди ненавидят сверхбогатых

Финансовое неравенство между богатыми и бедными создает "напряженность во всём мире”, заявил миллиардер Чарли Мангер, вице — председатель Berkshire Hathaway. По его словам, критика в адрес сверхбогатых "мотивирована завистью”.

"Такова природа нашего вида, что мы смотрим на людей вокруг нас и завидуем им, если у них больше, чем у нас”, — сказал 98-летний бизнесмен Yahoo Finance. — Эта зависть всегда была большой проблемой”.

Говоря о разрыве между богатыми и бедными, Мангер подчеркнул:

"Конечно, он никогда не исчезнет, пока есть люди. Но я смог изгнать из моей личной жизни зависть, и рекомендую всем остальным последовать моему примеру”.

По данным Forbes, состояние Мангера составляет $2,4 млрд. Berkshire Hathaway, конгломерат, контролируемый Уорреном Баффетом и Мангером, владеет более чем 60 компаниями, такими как Geico и Dairy Queen, плюс миноритарными пакетами акций Apple и многих других фирм.

Между тем, по оценкам международного объединения Oxfam, финансовое неравенство "способствует смерти около 21 300 человек каждый день, поскольку люди с низкими доходами живут в условиях отсутствия здравоохранения и/или продовольствия".

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