Американский миллиардер предсказал гражданскую войну в США

Рэй Далио, основатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates, предупредил, что США находятся на "классическом пути к гражданской войне".

Своими выводами о текущей ситуации в стране он поделился в посте, опубликованном им в соцсетях:

"Незнание правды из-за искажений в средствах массовой информации и пропаганде растет, в то время как люди становятся все более поляризованными, эмоциональными и политически мотивированными".

По словам главы инвестиционной компании, поляризация общества происходит из-за огромного дефицита, высоких налогов и растущего "разрыва в благосостоянии".

Когда гром грянет

Далио уверен, что это произойдет в то же время, когда мировые державы станут достаточно сильными, чтобы бросить вызов США, то есть, гражданская война в Америке — вопрос ближайшего будущего.

"Самый важный вопрос заключается в том, насколько сильно система может изгибаться, прежде чем она сломается, ведь политические силы с обеих сторон захотят победить любой ценой, что сделает компромисс невозможным.

История показывает, что самая большая опасность для демократий заключается в том, что они создают настолько раздробленный и антагонистический процесс принятия решений, что они неэффективны и беспорядочны, что приводит к плохим результатам и революциям".

Всё решится после выборов

Далио предсказывает, что выборы в этом году станут поворотным моментом во внутренней политике США:

"На выборах в 2022 году мы увидим потери среди умеренных и победы среди экстремистов/популистов. […] Потому что каждая сторона хочет бойцов, а не компромиссов. Верховный суд будет принимать решения по спорным вопросам, за которые люди готовы бороться. Существует большой риск того, что каждая сторона сочтет решения, принятые другой стороной, несправедливыми, и не примет их. Это приведет к испытаниям власти".

К слову, это не первый раз, когда Далио высказывает такие мрачные прогнозы. В ноябре прошлого года он опубликовал книгу под названием "Принципы управления меняющимся мировым порядком: почему нации побеждают и проигрывают". Там он также предупредил о "опасно высоком риске" гражданской войны в США в течение следующих 10 лет из-за "исключительной степени поляризации".

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