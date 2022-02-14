"Мы не папуасы": в Госдуме потребовали запретить День святого Валентина в РФ

Депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал запретить праздновать День святого Валентина в России. По мнению политика, "культ" не имеет ничего общего с духовными ценностями россиян.

Как подчеркнул парламентарий, особое внимание необходимо уделить празднованию "заморского" праздника в школах и государственных учреждениях.

"Проведение таких мероприятий в нашей стране случается не от большого ума. Мы не папуасы, чтобы устраивать карго-культ сытой западной жизни", — заявил Милонов в беседе с РИА Новости.

Парламентарий уточнил, что этот праздник идёт вразрез с духовными и культурными ценностями граждан России.

Ранее Pravda.Ru цитировала список лайфаков от Милонова о том, как вычислить сексуального маньяка. По словам парламентария, особенно подобного рода люди угрожают дамам лёгкого поведения и тем, кто предлагает сексуслуги за деньги.

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