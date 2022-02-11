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Автор Василий Амирджанов

Милонов поделился лайфхаками сексуальных маньяков

Общество

Депутат Государственной думы поделился с питерской проституткой своим знанием профессиональных рисков.

Виталий Милонов
Виталий Милонов

По обмену опытом

В рамках телевизионного проекта телеканала RT о проституции в России Виталий Милонов посетил бордель в культурной столице страны. Собственно, почти все федеральные телеканалы ежедневно освещают тему проституции, но RT, наверно, единственный, который смело пригласил в главные герои парламентария. Наконец-то встретились депутат и проститутка.

Стихи проституткам, как это делал великий русский поэт, Милонов не читал. Разговорившись с работницей борделя, Милонов пристыдил женщину за выбор профессии и предложил ей сделать решительную попытку сменить трудовую деятельность.

Обнаружив на рабочем месте проститутки мигранта, который выложил за сеанс 2000 рублей, депутат пристыдил и его. Пристыдили ли мигрант и проститутка Милонова, так и осталось загадкой. Женщина призналась депутату, что она не жалуется на жизнь и всё у неё в порядке. Тем не менее, Милонов поделился со жрицей любви своим жизненным опытом:

"Знаете, очень часто бывает, что девушки подобных профессий заканчивают где-то в канаве с перерезанным горлом. Какой-то маньяк-насильник затащит вас, воспользуется и убьёт. А в Петербурге ещё и велика вероятность, что расчленят".

Признание депутатом Государственной думы "расчленёнки" питерской традицией может открыть новые возможности для города. К "Алым парусам" тогда может присоединиться какой-нибудь тематический фестиваль — "Кровавая Мэри".

Был ли у единоросса, посетившего питерский бордель, QR-код, не сообщается. Хотя, у Владимира Жириновского он наверняка есть, однако ни восемь вакцинаций, ни обладание этим заветным цифровым атрибутом так и не помогли лидеру ЛДПР стать рекламным лицом успешной борьбы с COVID-19.

Просвещённые же федеральным телевидением граждане, тем не менее, не теряют уверенности, что QR-код, или как в народе его прозвали "куриный код", является гарантией безопасных контактов с его обладателями.

Безопасные занятия

Госдума РФ
Госдума РФ

Собственно, чем ещё может заняться отечественный парламентарий в условиях коматозной стабильности политической жизни в стране? Ну не инициировать же в Государственной думе дискуссию о войне и мире на фоне перспективы серьёзного военного конфликта с Украиной, а может быть и с НАТО.

Тема роста цен в магазинах страны — это всё-таки уже уровень "Олимпа". Тут одно неверное движение языком для парламентария может обернуться несостоявшимся назначением послом в африканскую страну, и это в лучшем случае.

Обсуждать перспективу принятия закона об отсечении головы любым критикам действующей власти в соответствии с самодержавными традициями, переданными нам предками — это ещё куда ни шло, но пока, вроде, с подобной законодательной инициативой представители правящей политической элиты не выступили.

Правда, и приобщение депутатом федерального парламента проститутки к лайфхакам маньяков-насильников выглядит несколько опрометчиво, особенно на фоне устоявшегося мнения граждан о представителях политического бомонда.

Утомлённым заботами о народе парламентариям, наверно, безопаснее всего заняться более отвлечёнными темами для хайпа, провоцирующего рост цитируемости в массмедиа. К примеру, арт-объектами.

Перфорированная "Ш"

 

С мест сообщили, что в Ленинградской области собираются установить памятник букве "Ш". Арт-объект должен появиться в посёлке Паша Волховского района. Работы планируют провести в рамках благоустройства территории посёлка. По данным единой информационной системы госзакупок, начальная цена контракта объявлена в 11 млн рублей:

"Объект устанавливается на железобетонную тумбу. Каркас буквы "Ш" изготавливается из окрашенных металлических уголков. Стенки буквы "Ш" изготавливается из перфорированного окрашенного металла. Вариант перфорации по согласованию с заказчиком".

Приём заявок для участия в аукционе обозначен до 16 февраля 2022 года. Помимо нового креативного арт-объекта, в посёлке Паша:

  • благоустроят пешеходную зону;
  • сделают тротуар;
  • установят освещение и скамейки.

Почему выбрана именно буква "Ш" — вопрос. Было бы понятнее для наших граждан, если бы это были буквы "Б", "Х" или "Ж". Правда, приобщение граждан к знанию русского алфавита выглядит несколько предпочтительнее, нежели культпросвет о повадках сексуальных маньяков и фактически реклама российских борделей.

Тем не менее, 11 млн — всё-таки внушительная сумма для отечественного посёлка. В условиях города-миллионника она могла бы значительно возрасти, а при участии представителей правящей политической элиты проект мог бы перекочевать на федеральный уровень.

По счастью, букв в алфавите немало. Так можно и национальный проект запустить на многие миллиарды, тем более что в стране денег завались. А увеличение бедности среди россиян — это временные трудности, правда, длиной в десятилетия, а то и вовсе уже потянут на конституционную формулировку о "традициях, переданных нам предками".

Но мы же знаем, что во всём этом виноваты иноагенты и международное закулисье, которое так и норовит вставить санкционные палки в колёса телеги, которая под пение политического акына о светлом будущем везёт граждан по "особому" пути.

Разрешение на секс

QR-код
QR-код

Развитие темы культпросвета среди проституток вполне может натолкнуть креативного Виталия Милонова на совершенствование репрессивно-запретительного тренда. Парламентарий со своими активными товарищами по партии может предложить регламентировать не только отечественную проституцию, но и в целом сексуальные отношения.

В закон о QR-кодах можно легко инкорпорировать разрешительную систему, которая укрепит контроль государства за интимными зонами и дисциплинирует общество. Можно, к примеру, запретить интимную связь с иноагентами и гражданам, которые ещё не окунулись по брови в фетиш духовных скреп.

Затем взять под контроль сны россиян, потребовав от них предоставления отчётности, чтобы исключить возможность эротических фантазий на фоне храмов и знаковых исторических мест. А там и до налога на секс и перечня штрафов недалече, которые для удобства граждан начнёт фиксировать домашняя система видеонаблюдения. За такие инновации депутату можно будет и орден получить.

Граждане же, как и питерская проститутка, не только перестанут жаловаться на жизнь, но и начнут даже во время секса нахваливать власти за неустанную заботу об их благополучии, получая поощрительные бонусы от новой цифровой системы.

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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