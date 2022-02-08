В Госдуме предложили отменить льготы россиянам, которые могут работать

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов заявил, что льготы должны получать только граждане, которые не способны трудиться. Также депутат предостерёг российские власти от западной модели выплаты пособий.

"Мы сейчас должны отталкиваться от того, что льготы должны быть пересмотрены в сторону большей справедливости. Направляться в первую очередь тем, кто в принципе не может сейчас зарабатывать. Например, мамы, которые воспитывают детей. Не одного, а трёх или пять", — отметил парламентарий в беседе с URA.RU.

Если Москва в этом вопросе возьмёт пример с Европы и США, государственные выплаты станут настолько большими, что люди смогут выбирать: работать или существовать на пособие, сказал Милонов. Он подчеркнул, что льготы государство обязано выплачивать только тем, кто физически не способен трудиться.

Ранее польские политики внесли Милонова в визовый санкционный перечень. Из-за этого депутат не сможет въезжать в страны Евросоюза и шенгенской зоны.

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