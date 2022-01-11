Милонов: Моргенштерн должен выпускать стенгазету в исправительном лагере

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, единственное СМИ, которое может выпускать рэпер Алишер Моргенштерн - это стенгазета в исправительном лагере. Такое мнение Милонов выразил 11 января, после того, как стало известно, что Моргенштерн планирует создать своё собственное СМИ, которое поначалу будет работать в Telegram в тестовом режиме.

Милонов признал, что заблокировать Telegram-канал Моргенштерна не представляется возможным, однако можно и нужно заблокировать его создателя — самого рэпера.

"Все, что он делал до Telegram-канала, давным-давно накопилось на уголовное преследование. Я бы поддержал идею СМИ, если бы Алишер вел стенгазету в исправительном лагере. Вот там это СМИ было бы нормальным. Называется — через исправление и покаяние пусть к свободе и чистой совести", — заявил Милонов агентству городских новостей "Москва".

Также депутат предостерёг журналистов от работы в СМИ Моргенштерна, сказав, что им после этого будет сложно трудоустроиться.

"Журналистам после его Telegram-канала придется мыться очень долго, чтобы их взяли в приличное СМИ работать", — отметил он.

При этом Милонов признал, что Telegram является подходящим местом для СМИ Моргенштерна, потому что там как раз много разной "отвратительной" информации.

"Моргенштерн окончательно там потеряется, потому что отвратительных каналов в Telegram очень много, поэтому одной гадостью больше, одной гадостью меньше — никто его там замечать не будет", — подытожил Милонов.

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