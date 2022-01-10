Собчак о первых шагах Моргенштерна в журналистике: "Прогрессивно и свободно"

Собчак порадовалась за Моргенштерна, который решил начать журналистскую работу, открыв своё собственное СМИ. При этом Собчак задаётся вопросом, не заставили ли рэпера сотрудничать с властью.

Ксения Собчак рассказала, что Алишер Моргенштерн запустил собственный Telegram-канал под названием "Не Моргенштерн" — с журналистами и инсайдерами.

"Старт неплохой для телеграма — он отдал под проект личный канал, там 400 тысяч подписчиков, галочка и новое название: "не Моргенштерн". Обещает делать прогрессивно и свободно", — пишет журналистка в своём Telegram-канале "Кровавая барыня".

У Ксении Анатольевны при этом возникли некие подозрения.

"Если это не расклад, где парня прижали к ногтю и вынудили сделать СМИ в обмен на что-то, — рада и искренне поздравляю. Зная Моргена, у него и это отлично получится", — отметила звезда ТВ и интернета.

Рэпер Моргенштерн спешно покинул Россию в конце ноября 2021 года. Эпатажный артист спрятался за границей после заявления главы СК РФ Александра Бастрыкина о том, что рэпер якобы "торгует наркотиками в социальных сетях".

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