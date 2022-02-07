Илья Варламов: блогеры не будут рассказывать вам "о добром и вечном"

Блогер Илья Варламов прокомментировал ролик Михаила Литвина, на котором тот устраивает взрыв автомобиля BMW. По мнению Варламова, на Литвина не надо смотреть, как на человека, который чему-то учит — его надо воспринимать как человека, делающего шоу.

"Захотел человек взорвать машину, развлечь людей. Судя по тому, что он это делает, людей это развлекает, они голосуют рублём, и судя по тому, как они голосуют, он делает всё правильно. У него миллионы подписчиков, миллионы просмотров, это интересно журналистам, все довольны. Тогда в чём проблемы? — сказал Варламов в беседе NEWS. ru.

Он также добавил, что блогеры не будут выполнять социально важные функции и рассказывать "о добром и вечном", поскольку их блог — способ передачи контента.

Ранее блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль BMW М5 стоимостью 10 миллионов рублей. Эта машина принадлежала его приятелю Андрею Сидоропуло.

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