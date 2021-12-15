В Госдуме предложили "обнулять" страницы блогеров-нарушителей

Вице-спикер Государственной думы РФ Борис Чернышов прокомментировал катание на машине блогера Михаила Литвина по ТЦ "Вегас". Депутат от ЛДПР предложил "обнулять" принадлежащие подобным нарушителям страницы в социальных сетях.

По словам Чернышова, эффективным наказанием для блогера может стать лишение аккаунта с большим числом подписчиков. Таким образом люди перестанут делать что-то противозаконное с целью получить много просмотров и продемонстрировать свою "храбрость", пояснил парламентарий. Он отметил, что "обнулением" обязаны заниматься сотрудники Роскомнадзора.

"В правоохранительные органы должны обратиться пользователи соцсетей, где он проводил трансляцию. Чтобы обнулили (число подписчиков — Прим. ред.). Это будет эффективно для всех…" — сказал Чернышов в интервью РИА Новости.

Вместе с этим он положительно оценил введение материальных санкций в отношении таких злоумышленников. Однако депутат предложил отдавать полученные деньги в благотворительный фонд.

Ранее Литвин без водительских прав устроил поездку в подмосковном торговом центре. Ролик с "гонками" блогер выложил в Instagram. После этого прокуратура начала проверку. Как заявили представители ТЦ "Вегас", видео было постановочным, во время катания на машине в помещении отсутствовали люди.

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