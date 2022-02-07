Блогер Литвин взорвал BMW М5 стоимостью 10 миллионов: "Догадайтесь, зачем?"

Блогер Михаил Литвин взорвал автомобиль BMW М5 стоимость 10 миллионов рублей. Эта машина принадлежала его приятелю Андрею Сидоропуло.

Литвин не раскрыл причины уничтожения дорогой иномарки. Парень выложил видеоролик с моментом взрыва на YouTube и предложил подписчикам самим догадаться, зачем он это сделал.

Журналисты издания ASTV.RU предположили, что блогер "расправился" с машиной в память о своём друге Саиде Губденском, который скончался в аварии. Известно, что молодой человек в роковой день находился за рулём BMW.

На кадрах видно, как Литвин выезжает на иномарке в центр поляны, выходит из неё, обливает бензином и выстреливает в сторону автомобиля из лука горящей стрелой. После этого гремит мощный взрыв. Ролик сопровождается нецензурной лексикой.

Многие подписчики раскритиковали блогера за такое отношение к дорогому имуществу, которое зачастую не по карману россиянам.

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