В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за агрессивных собак

В забайкальском крае власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы нападений агрессивных бродячих собак на людей. По сообщению пресс-службы регионального правительства, власти будут усиленно контролировать отлов, кормёжку и стерилизацию животных.

Как подчеркнули в правительстве, проблемой занимались и раньше, но нападения участились.

С начала 2022 года только в Чите произошло 64 инцидента.

"Причина объявленной повышенной готовности — крайне острая проблема угрозы нападений безнадзорных собак на человека. Проводимая в обязательном порядке после отлова стерилизация не снижает у собак инстинктов охраны территории и охраны добычи пищи, что подтверждается частыми случаями агрессии безнадзорных животных", — цитирует пресс-службу РЕН.ТВ.

Согласно сообщению, обеспечивать места в приютах, а при острой необходимости, рекомендовать построить новые, будет Государственная ветеринарная служба. Власти и правоохранительные органы будут следить за безопасностью передвижения людей в населённых пунктах.

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