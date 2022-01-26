Зоозащитник рассказал, что делать при нападении бродячих собак

В последние месяцы участились случаи нападения диких собак на людей. Особенно резонансной стала трагедия с семилетней девочкой в Забайкалье. О том, как избежать неприятностей и спастись при нападении животных, рассказал эксперт центра правовой Зоозащиты Александр Кулагин в беседе с Общественной Службой Новостей.

Бездомных животных появляется сейчас всё больше, к тому же приближается период размножения. Из-за этого собаки становятся агрессивными и могут напасть на человека. По словам зоозащитника, собаки чувствуют страх подобно маньяку. Поэтому нападению подвергаются в основном старики и дети, а не здоровые мужики.

Специалист советует, чтобы не подвергать себя опасности, ничего не отбирать у собак. Также не нужно их кормить и гладить. Взрослым лучше провожать и встречать детей из школы, пока соответствующие службы не разберутся с дикими животными.

При встрече со стаей нужно ее обойти. Если возникла угроза нападения, нельзя бежать и поворачиваться к собакам спиной. Если под рукой будет зонт, нужно разложить его и вытянуть перед собой, добавил эксперт. Так же он порекомендовал брать с собой перцовый баллончик.

А вот советы кинологов вытянуть руки, поднять над головой сумку и кричать на собак — против стаи не так уж и хороши, и вряд ли это подействует, считает Кулагин.

Он отметил, что у каждого по Конституции есть законное право на безопасную окружающую среду.

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