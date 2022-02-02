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Автор Николай Ткаченко

Попова назвала процент зараженных "омикроном" в Москве и Санкт-Петербурге

Общество

В Москве и Санкт-Петербурге штамм "омикрон" является причиной заболевания в 80% случаев. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с РИА Новости. Она отметила, что такой вывод следует из данных секвенирования.

Попова назвала процент зараженных "омикроном" в Москве и Санкт-Петербурге

"Здесь он уже практически завоевал свою территорию", — заявила Попова.

По ее словам, "омикрон" быстрее всего распространяется в больших городах, прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге. Но при этом в 20% случаев инфекция все еще вызвана "дельтой", а люди со слабым здоровьем и сопутствующими заболеваниями переносят ее тяжелее.

Попова также заявила, что сегодня в России показатель недельной заболеваемости коронавирусом примерно в 5 раз ниже по сравнению с заболеваемостью гриппом в 2015–2016 годах.

Ранее президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский задал логичный вопрос: как страна продолжает нормально жить и работать без введения жесткого карантина при 120 тысячах заболевших в день, и кто ответит за локдауны при 10-40 тысячах зараженных?

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