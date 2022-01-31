Саверский задал логичный вопрос про 120 тысяч заболевших коронавирусом

В России был установлен очередной рекорд заражений коронавирусом за сутки. По состоянию на 30 января было выявлено 121228 заболевших. Удивление по этому поводу выразил президент "Лиги защитников пациентов", эксперт РАН Александр Саверский. В своём Instagram он опубликовал пост с закономерным вопросом.

"Что, даже при 120 тысячах в день страна продолжает жить? Тогда логичный вопрос: что это было при циферках в 10-40 тысяч заболевших? Кто-то собирается за это отвечать или все нормально?", — спросил эксперт.

Поддержали его любопытство и подписчики, которые оставили десятки комментариев к посту.

"Весной 2020-го страну отправили в локдаун из-за единиц заболевших. Кто ответит за это? За запугивания? За истерику?" — спросила tkachenko_olja. "В России отвечает только тот, кто говорит правду!!!" — ответила 6320. nina. "Да уж, если оглянуться на год назад, то сейчас должны быть сирены, везде ездить танки и патрули из солдат", — заметил pavel. kho. "У меня когнитивный диссонанс, с весны 2020-го года… Как нас запугивал 1-й канал, Россия, — "Мы все умрём", у диабетиков, аллергиков, вообще шансов выжить при ковиде нет… Смотрю на родню, друзей, коллег, переболели, были тяжелые, в реанимации, на хорошем кислороде, в палатах хуже кислород (цитата переболевшей)", — написала lyug. mila. "Так по гриппу 140 тысяч заболевших (а не протестированных) в день не являются превышением эпидпорога даже", — добавил masloghee_astredinova. "Александр, мы и тогда понимали, что при вспышках ОРВИ, заболевают от 80 до 120000 в день. И ещё, многим здравомыслящим было понятно, что вся истерия не про болезнь. Вопрос, кто будет отвечать и ответит ли, зависит от нас", — заключила doctor.1982. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

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