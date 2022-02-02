Из-за мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Так, в основном омикрон-штамм поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анну Попову.
Она сослалась на исследования отечественных и зарубежных экспертов. По их словам, коронавирус постоянно меняется.
"Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в лёгочную ткань", — заявила Попова.
По её словам, в настоящее время COVID-19 в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей, не приводя к тяжёлым формам заболевания, что наблюдалось раньше.
При этом глава Роспотребнадзора указала на то, что пока неизвестны осложнения после "омикрона", так как с момента его появления прошло недостаточно времени.
Ранее Попова заявила, что получившим прививку от COVID-19 при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов.
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