Роспотребнадзор: коронавирус потерял способность поражать лёгкие из-за мутаций

Из-за мутации коронавирус утратил способность проникать в лёгочную ткань. Так, в основном омикрон-штамм поражает органы верхних дыхательных путей и не вызывает тяжёлого течения болезни, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анну Попову.

Она сослалась на исследования отечественных и зарубежных экспертов. По их словам, коронавирус постоянно меняется.

"Он ищет самую лучшую форму, которая адаптирует его к организму человека. В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивали его тропность или способность проникать в лёгочную ткань", — заявила Попова.

По её словам, в настоящее время COVID-19 в основном поражает органы верхних дыхательных путей, вызывая трахеит, а также бронхит у детей, не приводя к тяжёлым формам заболевания, что наблюдалось раньше.

При этом глава Роспотребнадзора указала на то, что пока неизвестны осложнения после "омикрона", так как с момента его появления прошло недостаточно времени.

Ранее Попова заявила, что получившим прививку от COVID-19 при контакте с больным не нужно соблюдать изоляцию в течение семи дней, если нет никаких симптомов.