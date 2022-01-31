Канделаки о словаре "Ельцин Центра" с фразой "Гнить = жить в России"

В Екатеринбурге поступили в продажу словари с якобы популярными на Урале фразами. Издателем является "Ельцин Центр". И содержание этого словаря, скажем так, довольно спорное.

Многие обратили внимание на выражение "гнить = жить в России". Якобы такая фраза распространена на Урале. Хотя, как заметил в своём telegram-канале блогер Сергей Zergulio Колясников, прожив 43 года на Урале, он ни разу такого выражения не слышал.

Не осталась в стороне и заместитель гендиректора "Газпром-медиа" Тина Канделаки. Она отметила, что много раз говорила о том, что если всё время повторять деструктивные установки, они становятся установками по умолчанию.

"И если нашу молодёжь пичкать уничижительными характеристиками, вырастет критическая масса людей, для которых Россия будет не территорией возможностей, а местом жизни в отвращении и гибели от безысходности. При этом вся подобная ментальная плесень заразит собою виртуальное пространство и разнесется от Сахалина до Калининграда", — написала Канделаки в своём telegram-канале.

Напомним, накануне Тина Канделаки поблагодарила британские власти за намерение ввести санкции в отношении крупных российских предпринимателей, которые проживают в Лондоне. По крайней мере, министр иностранных дел Великобритании не исключила, что у предпринимателей из России может быть изъята их собственность.

Канделаки в ответ призвала британские власти "выпирать всех олигархов", поскольку "ни в одной приличной стране мира элита не сидит на двух стульях".